В Керчи из-за угрозы взрыва эвакуировали людей из 20 школ и 20 детсадов

В администрации Керчи заявили, что из-за угрозы взрыва эвакуировали 20 школ и 20 детсадов

Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в 20 школ, 20 детских садов и четыре больницы в Керчи, была проведена эвакуация людей. Об этом заявил глава городской администрации Святослав Брусаков, передает ТАСС.

Он пояснил, что сейчас на месте проводятся проверочные мероприятия. По словам Брусакова, сообщения с угрозами поступили в социальные учреждения Керчи около 8 утра во вторник, 11 октября.

Глава администрации пообещал информировать о дальнейших действиях из-за поступления анонимных сообщений. Кроме того, по данным Telegram-канала «ЧП Крым», эвакуации школ также проводятся в Феодосии и Евпатории.

Ранее поступил сигнал о минировании здания правительства Белгородской области. Все сотрудники белгородского областного правительства покинули помещения.

На место выезжали сотрудники оперативных служб, угроза взрыва не подтвердилась.