В приграничном российском регионе сообщили о минировании здания правительства

Поступил сигнал о минировании здания правительства Белгородской области

Поступил сигнал о минировании здания правительства Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства граничащего с Украиной российского региона.

Все сотрудники белгородского областного правительства покинули помещения. К месту уже направились сотрудники оперативных служб.

Других подробностей о происшествии пока не приводится.

До этого стало известно об обстреле белгородского села Конопляновка из ракетного комплекса «Точка-У» со стороны Украины.

Кроме того, по сведениям губернатора региона Вячеслава Гладкова, 10 октября Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино. В результате атаки погибла 74-летняя жительница.

Ранее белгородский губернатор продлил высокий уровень террористической опасности в регионе до 22 октября.