При обстреле граничащего с Украиной российского региона погибла женщина

Белгородский губернатор Гладков сообщил о гибели женщины 74 лет при обстреле Шебекино

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино в Белгородской области погибла женщина. Об этом заявил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, погибшей женщине было 74 года. Она скончалась от осколочных ранений. Из-за обстрела ВСУ также есть разрушения — повреждены три частных домовладения.

Губернатор сообщил, что на месте обстрела находится глава округа и сотрудники оперативны служб.

8 октября Украина четыре раза за сутки обстреляла территорию Белгородской области. Утром ВСУ нанесли удар по селу Бирюч, из-за чего пострадала 16-летняя россиянка, впоследствии было атаковано село Тишанка. Третий удар пришелся по окраине города Шебекино, четвертый — по городу Грайворон и близлежащим селам.

В Белгородской области до 22 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что он вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.