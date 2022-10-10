Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российское село обстреляли из комплекса «Точка-У» со стороны Украины

Белгородское село Конопляновка обстреляли из ракетного комплекса «Точка-У» с Украины
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В Валуйском городском округе Белгородской области под обстрел попало село Конопляновка. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил глава граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Наши ПВО сработали, но кассеты "Точки-У" раскрылись и повредили один частный жилой дом. Жители не пострадали. Все оперативные службы уже находятся на месте», — написал он.

Материалы по теме:
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Что значат записи в военном билете: категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
Что значат записи в военном билете:категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
24 сентября 2022

Гладков также заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино. В результате атаки, по его словам, погибла 74-летняя женщина.

В Белгородской области до 22 октября введен высокий уровень террористической опасности. По классификации Национального антитеррористического комитета он вводится при наличии сведений о реальной возможности совершения теракта.

8 октября сообщалось, что со стороны Украины было зафиксировано четыре обстрела территории российского региона за сутки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Комментарии отключены
Последние новости
Путин объяснил действия России в ОАЭ и ОПЕК+
США ввели визовые ограничения против части афганцев
Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке
ОАЭ выразили готовность стать посредником в переговорах России и Украины
Ущерб энергосистеме Украины назвали колоссальным
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
ВСУ понесли серьезные потери в районе села Торское в ЛНР
ОАЭ проинформировали Россию о некоторых позициях Украины
Киев сообщил о получении еще четырех РСЗО HIMARS
Кадыров предрек успешное завершение спецоперации благодаря Суровикину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.