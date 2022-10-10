Российское село обстреляли из комплекса «Точка-У» со стороны Украины

Белгородское село Конопляновка обстреляли из ракетного комплекса «Точка-У» с Украины

В Валуйском городском округе Белгородской области под обстрел попало село Конопляновка. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил глава граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Наши ПВО сработали, но кассеты "Точки-У" раскрылись и повредили один частный жилой дом. Жители не пострадали. Все оперативные службы уже находятся на месте», — написал он.

Гладков также заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино. В результате атаки, по его словам, погибла 74-летняя женщина.

В Белгородской области до 22 октября введен высокий уровень террористической опасности. По классификации Национального антитеррористического комитета он вводится при наличии сведений о реальной возможности совершения теракта.

8 октября сообщалось, что со стороны Украины было зафиксировано четыре обстрела территории российского региона за сутки.