Конь сбежал от хозяина и на восемь лет присоединился к диким мустангам

11 News: в США сбежавшего восемь лет назад коня обнаружили в стаде диких мустангов

В штате Юта, США, хозяину вернули коня, который восемь лет назад сбежал от него к диким мустангам. Об этом сообщает 11 News.

По словам владельца животного Шейна Эдемса, он думал, что больше никогда не увидит своего коня по кличке Монго. Однако недавно агенты Бюро по управлению государственными и общественными землями обнаружили, что его питомец присоединился к стаду диких мустангов.

Монго поймали и передали хозяину. Оказавшись дома, конь позволил себя оседлать. «Даже после восьми лет вольной жизни он ведет себя по-прежнему. Как будто ничего не произошло», — сказал Эдемс.

Сейчас коню около 18 лет. Ему предстоит восполнить нехватку веса. Эдемс планирует усиленно кормить его сеном и овсом.

Ранее в США пожарным удалось спасти коня, который сбежал с фермы и провалился в пятиметровый колодец. Владелец фермы вызвал сотрудников местной пожарной службы, которым пришлось разработать сложный план по спасению животного весом около 900 килограммов.