Путин заявил о терроризме Киева
Киевские власти давно используют террористические методы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Трансляция выступления президента ведется в официальном Telegram-канале Кремля.
По словам Путина, все факты террористической деятельности Киева задокументированы.
«Режим в Киеве организует политические убийства, расправы над мирными жителями, не останавливается перед атомным терроризмом, все факты доказаны и задокументированы», — заявил глава государства.
Ранее ФСБ заявила о причастности сотрудника Минобороны Украины, действовавшего под псевдонимом Иван Иванович, к организации взрыва на Крымском мосту.
Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России, и также возложил за него ответственность на спецслужбы Украины.