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13:54, 12 октября 2022Россия

Путин заявил о терроризме Киева

Президент России Путин заявил, что Киев давно использует террористические методы
СюжетМинобороны:

Фото: Гавриил Григоров / POOL / ТАСС

Киевские власти давно используют террористические методы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Трансляция выступления президента ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, все факты террористической деятельности Киева задокументированы.

«Режим в Киеве организует политические убийства, расправы над мирными жителями, не останавливается перед атомным терроризмом, все факты доказаны и задокументированы», — заявил глава государства.

Ранее ФСБ заявила о причастности сотрудника Минобороны Украины, действовавшего под псевдонимом Иван Иванович, к организации взрыва на Крымском мосту.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России, и также возложил за него ответственность на спецслужбы Украины.

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Валерий Розенберг
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