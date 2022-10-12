Путин заявил о терроризме Киева

Президент России Путин заявил, что Киев давно использует террористические методы

Киевские власти давно используют террористические методы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Трансляция выступления президента ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, все факты террористической деятельности Киева задокументированы.

«Режим в Киеве организует политические убийства, расправы над мирными жителями, не останавливается перед атомным терроризмом, все факты доказаны и задокументированы», — заявил глава государства.

Ранее ФСБ заявила о причастности сотрудника Минобороны Украины, действовавшего под псевдонимом Иван Иванович, к организации взрыва на Крымском мосту.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России, и также возложил за него ответственность на спецслужбы Украины.