ФСБ заявила о связи сотрудника Минобороны Украины со взрывом на Крымском мосту

Сотрудника Минобороны Украины с псевдонимом Иванович связали со взрывом на Крымском мосту

ФСБ заявила, что сотрудник Минобороны Украины под псевдонимом Иван Иванович был причастен к организации взрыва на Крымском мосту и контролировал передвижение опасного груза по всему маршруту. Об этом в среду, 12 октября, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Для связи с агентами и их пособниками он использовал анонимный виртуальный номер, купленный в интернете. Известно, что номер был зарегистрирован на жителя города Кременчуг — 34-летнего гражданина Украины Сергея Андрейченко.

Установлены имена 12 соучастников преступления, восемь из них сейчас задержаны. Организатором теракта ФСБ назвала главу военной разведки Украины Кирилла Буданова.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошло ранним утром 8 октября. В результате взрыва фуры, перевозившей взрывчатку, были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.