Туристы обняли детеныша тюленя ради фотографии и случайно убили его

В Ирландии поглаженный туристами детеныш тюленя погиб без материнской опеки

На острове Грейт-Бласкет в Ирландии туристы взяли на руки новорожденного детеныша тюленя, чтобы сделать с ним фотографию, и стали причиной его гибели. Об этом пишет Express.

Как рассказали смотрители острова Клэр де Хаас и Брок Монтгомери (Claire de Haas и Brock Montgomery) они стали свидетелями того, как два туриста случайно убили детеныша тюленя: молодые люди взяли на руки дикое животное, которое пыталось уползти обратно в океан с пляжа, и, пообнимавшись с ним ради селфи, оставили его на песке.

«В первые три недели жизни тюлени не умеют плавать, поэтому, к сожалению, детеныш умер, так как его мама отказалась от него», — объяснили смотрители. Отмечается, что из-за того, что люди подходят слишком близко к детенышам, берут их на руки или гладят, маленькие животные остаются сиротами и погибают без материнской опеки.

По словам сотрудников, многие туристы часто «охотятся» за тюленями, чтобы сделать вместе с ними снимки на память. Кроме того, тюлени могут умереть от истощения, если не получат достаточно отдыха после длительной подводной охоты.

Острова Бласкет в Ирландии считаются «столицей серых тюленей», так как ежегодно животные приплывают сюда для размножения. Зимой на островах обитает до тысячи особей.

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