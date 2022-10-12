Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:30, 12 октября 2022Путешествия

Туристы обняли детеныша тюленя ради фотографии и случайно убили его

В Ирландии поглаженный туристами детеныш тюленя погиб без материнской опеки

Фото: Diana Parkhouse / Unsplash

На острове Грейт-Бласкет в Ирландии туристы взяли на руки новорожденного детеныша тюленя, чтобы сделать с ним фотографию, и стали причиной его гибели. Об этом пишет Express.

Как рассказали смотрители острова Клэр де Хаас и Брок Монтгомери (Claire de Haas и Brock Montgomery) они стали свидетелями того, как два туриста случайно убили детеныша тюленя: молодые люди взяли на руки дикое животное, которое пыталось уползти обратно в океан с пляжа, и, пообнимавшись с ним ради селфи, оставили его на песке.

«В первые три недели жизни тюлени не умеют плавать, поэтому, к сожалению, детеныш умер, так как его мама отказалась от него», — объяснили смотрители. Отмечается, что из-за того, что люди подходят слишком близко к детенышам, берут их на руки или гладят, маленькие животные остаются сиротами и погибают без материнской опеки.

Материалы по теме:
Дикий Дальний Бухты, косатки и необитаемый остров: куда россиянам ехать в отпуск в эпоху коронавируса?
Дикий ДальнийБухты, косатки и необитаемый остров: куда россиянам ехать в отпуск в эпоху коронавируса?
21 мая 2020
Российская Исландия, дикие кошки и моржи-музыканты. Чем Приморье способно удивить туристов?
Российская Исландия, дикие кошки и моржи-музыканты.Чем Приморье способно удивить туристов?
3 октября 2022

По словам сотрудников, многие туристы часто «охотятся» за тюленями, чтобы сделать вместе с ними снимки на память. Кроме того, тюлени могут умереть от истощения, если не получат достаточно отдыха после длительной подводной охоты.

Острова Бласкет в Ирландии считаются «столицей серых тюленей», так как ежегодно животные приплывают сюда для размножения. Зимой на островах обитает до тысячи особей.

Ранее в августе огромная черепаха-логгерхед искусала российскую туристку в Турции. Отмечалось, что женщина купалась в море, и когда она решила полежать на спине в воде, то почувствовала, что кто-то схватил ее за бедро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
ВСУ впервые ударили по Белгородской области американскими ракетами HARM
YouTube заморозил канал Артемия Лебедева
Бывший российский полицейский пойдет под суд за мошенничество с трудоустройством
Роза Сябитова раскрыла подробности личной жизни
Экстремально токсичную свалку обнаружили в российском регионе
Российский суд дал 19,5 года иностранцу за убийство брата и товарища после ссоры
Глава «Газпрома» ответил песней на идею установить потолок цен на газ
Минобороны поставили боеприпасы для создания завес
Матвиенко описала работу главы Ростуризма фразой «всех достала»
В Совбезе прокомментировали стратегию борьбы Запада «до последнего украинца»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.