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Во Франции оценили призывы европейских стран к Украине вернуть Крым силой

Автор Figaro Жирар назвал далеким от реальности призыв Европы к Киеву вернуть Крым силой
СюжетНаселение России:

Фото: Unsplash.com

Обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар оценил призывы европейских стран к Киеву вернуть Крым силой. По его мнению, такие государства оторваны от реальности.

Журналист подчеркнул, что попытка наступления Вооруженных сил Украины на полуостров встретит решительное сопротивление со стороны местного населения и всей России, поэтому обернется провалом.

«Европейские государства, призывающие украинцев вернуть Крым силой, далеки от реальности. Потому что жители полуострова чувствуют себя русскими и будут защищаться», — заявил Жирар.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российские дипломаты в контакте с американскими коллегами пытаются донести, что Москва будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть государства.

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Марина Совина
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