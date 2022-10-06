Россия заявила США о намерении защищать Крым и новые регионы

Посол России в Вашингтоне Антонов заявил США о намерении защищать Крым и новые регионы

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российские дипломаты в контакте с американскими коллегами пытаются донести, что Москва будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Россия будет и дальше защищать Крым, а также новые территории как неотъемлемую часть своей страны. «Эту мысль во всех наших беседах с американскими - я хотел сказать "друзьями", не могу так сказать — партнерами, наверное, собеседниками лучше будет сказать, мы пытаемся все время донести до них, чтобы они прекрасно это поняли», — сказал российский посол.

Антонов подчеркнул, что российское посольство в США обратило внимание на увеличившееся количество публикаций в американских СМИ, причем со ссылками на источники в Пентагоне, о том, что Вашингтон разрешает Вооруженным силам Украины наносить удары по Крыму и новым территориям России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что результаты референдумов в четырех новых регионах России не только порадовали его, но и удивили. Он подчеркнул, что их итоги оказались прозрачными и убедительными, а также «отражают объективные данные в настроении людей».