В Курганской области отметят народный праздник мастер-классами и ярмаркой

Мероприятия, посвященные празднованию «Покрова», пройдут в Кургане 14 октября

В Кургане 14 октября отметят народный праздник «Покров», в этот день пройдут мастер-классы и ярмарки. Как уточняет «ВКонтакте» пресс-служба управления культуры Курганской области, праздничные мероприятия стартуют в Городском саду в полдень и продлятся до 15 часов.

Жители и гости региона смогут посетить ярмарку мастеров и сельхозпродукции, пофотографироваться в специальных фотозонах, а также принять участие в мастер-классах «Колокольный звон», «Носи платок красиво» и «Традиционная кукла». Кроме того, у желающих будет возможность оценить специально подготовленную организаторами интерактивную программу с народными играми.

14 октября православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы. В России этот праздник по инициативе князя Андрея Боголюбского отмечают с 1164 года. Упомянутый князь, как известно, в 1165 году возвел знаменитую церковь Покрова на Нерли, которая до сих пор считается одной из красивейших в мире.

Ранее сообщалось, что в Курганской области 4 ноября впервые пройдет «Ночь народного искусства», площадкой проведения мероприятия станет областной Дом народного творчества.