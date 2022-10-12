Российский Lamel пострадал из-за поста одноименного бренда о Крымском мосту

Российский бренд Lamel пострадал из-за поста одноименной марки о взрыве на Крымском мосту

Уральская торговая сеть парфюмерии, косметики и бытовой химии Lamel пострадала от нападок покупателей из-за постов о взрыве на Крымском мосту в соцсетях, автором которых является одноименная британская марка Lamel Professional. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание Readovka заявило, что торговый центр «Гринвич» в Екатеринбурге продвигает продукцию марки Lamel вопреки объявленному ему бойкоту ретейлеров. Однако выяснилось, что в действительности в городе работает магазин отечественной марки Lamel, название которой созвучно с дискредитировавшим себя Lamel Professional.

Советник президента российской компании Марина Новикова заявила, что бренд несправедливо получил шквал критики из-за ошибки журналистов Readovka. «В интернете опубликованы статьи, в которых отождествляется российская торговая сеть Lamel с британским брендом косметики Lamel Professional. Британский бренд и российская торговая сеть — это совершенно разные компании», — пояснила спикер и добавила, что Lamel уже направила в редакцию Readovka юридическую претензию с требованием разместить опровержение новости.

Readovka пока никак не отреагировала на предъявленное Lamel недовольство.

9 октября администраторы Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) иностранного бренда опубликовали в сторис подборку «огненных» макияжей, назвав при этом день взрыва на мосту праздничным «днем хлопка». После этого продукцию компании, основанной украинкой Натальей Яроменко, вывели из ассортимента некоторых магазинов косметики, работающих на территории России.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По данным Следственного комитета России, погибли четыре человека.