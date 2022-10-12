Раскрыты главные правила ухода за кожаной обувью

The Symbol: сохранить кожаную обувь поможет восковая полировка и чистка мыльной водой

Редакторы журнала The Symbol раскрыли главные правила ухода за кожаной обувью. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В первую очередь эксперты призвали поставить дополнительную защиту, если изделие обладает тонкой подошвой, которая быстро сотрется. В то же время по возвращении с улицы следует очищать обувь щеткой с крупным натуральным ворсом, а также протирать мыльной водой и мягкой тряпкой, отметили журналисты. Кроме того, сохранить ботинки поможет использование специального кондиционера или бальзама для предотвращения пересыхания кожи. В свою очередь, защите от влаги способствует восковая полировка и применение водоотталкивающего спрея.

Помимо того, редакторы посоветовали не сушить обувь рядом с источником тепла. При этом если после высыхания изделие деформировалось, они порекомендовали нанести на поврежденный участок ацетон и надеть сапоги на колодку.

Ранее в октябре модные редакторы раскрыли способы, с помощью которых можно сохранить обувь в дождливую погоду. В первую очередь, специалисты призвали читательниц перед каждым выходом на улицу обрабатывать обувь специальными средствами в виде спреев или кремов. Кроме того, они отметили, что для сохранения обуви необходимо ее правильно сушить.