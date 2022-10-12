В ЛНР объяснили стрельбу ВСУ по своим же позициям

НМ ЛНР сообщила, что ВСУ в районе Соледара потеряли связь и бьют по своим же позициям

Вооруженные силы Украины (ВСУ), находящиеся в районе Соледара, потеряли связь и бьют по своим же позициям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Факт "дружественного огня" связан с потерей связи, несогласованности действий между подразделениями и командованием», — объяснил Марочко.

Ранее стало известно, что ВСУ понесли серьезные потери в районе села Торское в Луганской народной республике (ЛНР). Удар противнику нанесли российская артиллерия и разведывательные подразделения. Отмечается, что украинские потери за три дня на этой территории могут превышать 200 человек.