Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В ЛНР объяснили стрельбу ВСУ по своим же позициям

НМ ЛНР сообщила, что ВСУ в районе Соледара потеряли связь и бьют по своим же позициям

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ), находящиеся в районе Соледара, потеряли связь и бьют по своим же позициям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Факт "дружественного огня" связан с потерей связи, несогласованности действий между подразделениями и командованием», — объяснил Марочко.

Ранее стало известно, что ВСУ понесли серьезные потери в районе села Торское в Луганской народной республике (ЛНР). Удар противнику нанесли российская артиллерия и разведывательные подразделения. Отмечается, что украинские потери за три дня на этой территории могут превышать 200 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ за подготовку теракта с ПЗРК «Игла»
В Эстонии призвали не пугаться предостережений России о «красных линиях»
В Запорожской области пойман пособник ВСУ за передачу данных о российской армии
США и Японии не хватило снарядов на учения с HIMARS
Marvel приостановила съемки фильма «Блэйд» после ухода режиссера
Стала известна позиция организаторов Australian Open по допуску россиян
В России удвоилось число вакансий на удаленке
В Госдуме рассказали о случаях дезертирства мобилизованных
Собянин рассказал о дополнительной финансовой поддержке мобилизированных
Вблизи черных дыр обнаружили предшественников жизни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.