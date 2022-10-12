ВСУ понесли серьезные потери в районе села Торское в ЛНР

Российские военные сообщили о серьезных потерях украинских сил в районе села Торское в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в районе села Торское в Луганской народной республике (ЛНР), сообщает РИА Новости со ссылкой на российских военных.

Они уточнили, что российская артиллерия и разведывательные подразделения совместными действиями нанесли серьезный урон противнику — украинским силам. По данным военных, украинские потери за три дня на этой территории могут превышать 200 человек. Также уничтожено несколько десятков единиц боевой техники.

При этом украинские войска продолжают перебрасывать все новые партии мобилизованных резервистов для попыток наступления вдоль линии фронта, которая проходит через города Сватово и Кременная на севере ЛНР.

Ранее командующий спецназом «Ахмат» на луганском направлении в зоне специальной военной операции Апты Алаудинов заявил, что потери ВСУ составляют более тысячи человек ежедневно.