Белоруссия оценила желание Украины разместить наблюдателей на границе

Макей: наблюдатели на границе Белоруссии — это вовлечение третьих стран в конфликт

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей оценил желание президента Украины Владимира Зеленского разместить наблюдателей на границе стран. Его слова в кулуарах заседания СМИД СНГ в Астане передает агентство БелТА.

«Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Беларуси и Украины, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт», — заявил Макей. Он отметил, что согласен в этом вопросе с оценкой российской стороны.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сказал, что Минск не считает необходимым размещать международных наблюдателей на границе с Украиной. Кроме того, по его словам, украинские пограничники заминировали дороги и мосты, а некоторые из них уже уничтожили, «защищаясь непонятно от кого и для чего».