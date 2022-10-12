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22:02, 12 октября 2022Бывший СССР

Белоруссия оценила желание Украины разместить наблюдателей на границе

Макей: наблюдатели на границе Белоруссии — это вовлечение третьих стран в конфликт
Владимир Макей

Владимир Макей. Фото: flickr.com / photos / mfarussia / Global Look Press

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей оценил желание президента Украины Владимира Зеленского разместить наблюдателей на границе стран. Его слова в кулуарах заседания СМИД СНГ в Астане передает агентство БелТА.

«Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Беларуси и Украины, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт», — заявил Макей. Он отметил, что согласен в этом вопросе с оценкой российской стороны.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сказал, что Минск не считает необходимым размещать международных наблюдателей на границе с Украиной. Кроме того, по его словам, украинские пограничники заминировали дороги и мосты, а некоторые из них уже уничтожили, «защищаясь непонятно от кого и для чего».

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Марина Совина
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