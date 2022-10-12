Белоруссия отказалась размещать наблюдателей на границе с Украиной
Минск не считает необходимым размещать международных наблюдателей на границе с Украиной, заявил государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что присутствие в составе такой миссии иностранных солдат неприемлемо.
«Если [президенту Украины Владимиру] Зеленскому этот контингент нужен на границе, то пусть он приглашает. Нам этот контингент абсолютно не мешает, но он нам и не нужен. Нам нечего контролировать и нечего прятать», — объяснил отказ глава Совбеза.
Кроме того, глава Совбеза Белоруссии рассказал, что украинские пограничники заминировали дороги и мосты, а некоторые из них уже уничтожили, «защищаясь непонятно от кого и для чего». «Если на этих минах миротворческий контингент не подорвется — наверное, будет счастье», — подытожил он.
Ранее Зеленский на встрече стран G7 предложил поставить международных наблюдателей на границе с Белоруссией, чтобы следить за ситуацией на северных границах страны.