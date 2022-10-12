Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:15, 12 октября 2022Бывший СССР

Белоруссия отказалась размещать наблюдателей на границе с Украиной

Глава Совбеза Белоруссии: нет необходимости размещать наблюдателей на границе с Украиной

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Минск не считает необходимым размещать международных наблюдателей на границе с Украиной, заявил государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что присутствие в составе такой миссии иностранных солдат неприемлемо.

«Если [президенту Украины Владимиру] Зеленскому этот контингент нужен на границе, то пусть он приглашает. Нам этот контингент абсолютно не мешает, но он нам и не нужен. Нам нечего контролировать и нечего прятать», — объяснил отказ глава Совбеза.

Материалы по теме:
«Процесс пошел» Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
«Процесс пошел»Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
11 октября 2022
Новые обстрелы и просьба Зеленского к Западу поставить системы ПВО. Как прошел второй день ракетных ударов по Украине?
Новые обстрелы и просьба Зеленского к Западу поставить системы ПВО.Как прошел второй день ракетных ударов по Украине?
11 октября 2022

Кроме того, глава Совбеза Белоруссии рассказал, что украинские пограничники заминировали дороги и мосты, а некоторые из них уже уничтожили, «защищаясь непонятно от кого и для чего». «Если на этих минах миротворческий контингент не подорвется — наверное, будет счастье», — подытожил он.

Ранее Зеленский на встрече стран G7 предложил поставить международных наблюдателей на границе с Белоруссией, чтобы следить за ситуацией на северных границах страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
ВСУ впервые ударили по Белгородской области американскими ракетами HARM
YouTube заморозил канал Артемия Лебедева
Бывший российский полицейский пойдет под суд за мошенничество с трудоустройством
Роза Сябитова раскрыла подробности личной жизни
Экстремально токсичную свалку обнаружили в российском регионе
Российский суд дал 19,5 года иностранцу за убийство брата и товарища после ссоры
Глава «Газпрома» ответил песней на идею установить потолок цен на газ
Минобороны поставили боеприпасы для создания завес
Матвиенко описала работу главы Ростуризма фразой «всех достала»
В Совбезе прокомментировали стратегию борьбы Запада «до последнего украинца»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.