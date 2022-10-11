Зеленский предложил поставить наблюдателей на границу с Белоруссией

Президент Украины Зеленский предложил G7 разместить наблюдателей на границе с Белоруссией

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече стран G7 предложил поставить международных наблюдателей на границе с Белоруссией, чтобы следить за ситуацией на северных границах страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Чтобы полностью снять эту провокацию, эти нарративы, которые звучат от [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, мы предлагаем свое решение: на границе Украины и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью», — заявил украинский лидер.

Зеленский также уточнил, что формат размещения могут проработать украинские дипломаты.

Ранее Лукашенко заявил, что Киев пытается открыть фронт против Белоруссии. Он назвал это безумием с военной точки зрения, но признал, что «процесс пошел».