Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский предложил поставить наблюдателей на границу с Белоруссией

Президент Украины Зеленский предложил G7 разместить наблюдателей на границе с Белоруссией
СюжетЛукашенко заявил:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече стран G7 предложил поставить международных наблюдателей на границе с Белоруссией, чтобы следить за ситуацией на северных границах страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Чтобы полностью снять эту провокацию, эти нарративы, которые звучат от [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, мы предлагаем свое решение: на границе Украины и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью», — заявил украинский лидер.

Зеленский также уточнил, что формат размещения могут проработать украинские дипломаты.

Ранее Лукашенко заявил, что Киев пытается открыть фронт против Белоруссии. Он назвал это безумием с военной точки зрения, но признал, что «процесс пошел».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Маск опроверг информацию о разговорах с Путиным об Украине
МИД заявил об отсутствии реакции Нидерландов на нападения на посольство России
Белоруссия предупредила о рассмотрении Западом плана применения ядерного оружия
В Белоруссии заявили о подготовке организаторов терактов западными спецслужбами
В ПСЖ отреагировали на информацию о желании Мбаппе уйти из клуба
В Китае напомнили о плане США по захвату семи стран мира за пять лет
Турецкий отставной генерал объяснил учения НАТО попыткой сплотить членов альянса
В Италии призвали G7 вместе бороться с высокими ценами на газ
Демократам США предрекли поражение на выборах из-за слов Байдена о Путине
Американский экс-разведчик заявил о помощи спецназа США украинским военным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.