54-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала фото в нижнем белье

Американская актриса Донна Д'Эррико поделилась снимком в кружевном нижнем белье

Американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико поделилась снимком в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала фотографию, на которой она позирует в голубом нижнем белье с кружевом белого цвета. При этом в руках знаменитость держит еще одну часть шелкового комплекта. На размещенном кадре видно, что ее волосы уложены в объемную прическу, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках.

«Неужели она опять разместила фото себя в нижнем белье? О да. Мне просто нравится это изображение. Мне кажется, что я выгляжу красиво», — подписала указанный пост Д'Эррико, которая регулярно делится подобными снимками в социальных сетях.

В июле американская актриса и фотомодель Кристи Бринкли показала тело в откровенном купальнике, снявшись для журнала Social Life. На одном из кадров 68-летняя знаменитость позировала, сидя в кресле у бассейна в данном предмете гардероба черного цвета с чашками и поясом на талии. Ее образ дополняли длинные распущенные волосы оттенка блонд, макияж в нюдовых тонах, а также кулон с крупным зеленым камнем.