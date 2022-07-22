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68-летняя модель показала тело в откровенном купальнике

68-летняя фотомодель Кристи Бринкли снялась в купальнике для журнала Social Life

Фото: @christiebrinkley

Американская актриса и фотомодель Кристи Бринкли показала тело в откровенном купальнике, снявшись для журнала Social Life. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Так, на одном из кадров 68-летняя знаменитость позировала, сидя в кресле у бассейна в данном предмете гардероба черного цвета с чашками и поясом на талии. Помимо этого, ее образ дополняли длинные распущенные волосы оттенка блонд, макияж в нюдовых тонах, а также кулон с крупным зеленым камнем.

Кроме того, Бринкли предстала перед камерой во время игры в настольный теннис, примерив фиолетовый купальник с доходящим до талии вырезом, обнажающим часть груди.

При этом модель призналась, что выглядеть моложе своих лет ей помогает позитивный настрой. «Многие люди спрашивают меня: "Почему ты всегда улыбаешься, почему кажешься такой счастливой, несмотря ни на что?" Я думаю, что в основе этого лежит мое истинное чувство благодарности», — отметила звезда, указав, что жизнь наградила ее многим, включая троих детей.

Ранее в июле американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико показала тело в бикини назло хейтерам. На размещенном фото знаменитость предстала в купальнике бледно-розового цвета с завязками на шее, спине и бедрах. Образ 54-летней звезды сериала «Спасатели Малибу» дополняли распущенные волосы и макияж в теплой гамме. При этом она сидела на столе, разведя колени в стороны.

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Алина Гостева
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