54-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала тело в бикини назло хейтерам

54-летняя звезда «Спасателей Малибу» Донна Д'Эррико показала тело в бикини

Американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико показала тело в бикини назло хейтерам. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото знаменитость предстала в купальнике бледно-розового цвета с завязками на шее, спине и бедрах. Образ 54-летней звезды сериала «Спасатели Малибу» дополняли распущенные волосы и макияж в коричневой гамме. При этом она сидела на столе, разведя колени в стороны.

В подписи к кадру американка отметила, что ранее многие пользователи жаловались на видео, где артистка так же позировала в бикини. По словам Д'Эррико, юзеры писали, что она отчаянная и слишком стара для подобной одежды.

«Позвольте мне рассказать вам кое-что, что может вас удивить. Я действительно могу носить и делать буквально все, что захочу. В таком случае вот я в бикини, сидящая на корточках на кофейном столике», — заявила актриса.

В свою очередь пользователи соцсети поддержали звезду, отметив, что она по-прежнему привлекательна. «Ты выглядишь невероятно», «Кажется, в них говорит зависть», «Если бы я так хорошо выглядела, я бы выкладывала фотографии в бикини каждый день!», «Самая сексуальная женщина на свете, никто не может тебя превзойти», «Ты бессмертная богиня. Это просто факт. Мне 40, а я люблю тебя с 14 лет. И ты совсем не изменилась!» — прокомментировали они.

Ранее в июле 64-летняя Шэрон Стоун попала в объектив папарацци во время отдыха на яхте в Сицилии и вызвала споры в сети. На размещенных кадрах 64-летняя знаменитость снялась в раздельном купальнике на тонких завязках с леопардовым принтом, брюках с сине-белым рисунком и солнцезащитных очках. Читатели издания разделились во мнениях по поводу внешнего вида звезды. Так, одни сделали ей комплименты, другие раскритиковали внешний вид артистки.