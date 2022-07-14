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64-летняя Шэрон Стоун показала тело в бикини и вызвала споры в сети

Daily Mail: актриса Шэрон Стоун снялась в бикини во время отдыха на яхте в Сицилии

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американская актриса Шэрон Стоун попала в объектив папарацци во время отдыха на яхте в Сицилии и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

На размещенных кадрах 64-летняя знаменитость снялась в раздельном купальнике на тонких завязках с леопардовым принтом, брюках с сине-белым рисунком и солнцезащитных очках. Позже звезда кинокартины «Основной инстинкт» надела белую рубашку и отправилась загорать на палубу морского судна. Отмечается, что на лице Стоун отсутствовал макияж, а свои волосы она зачесала назад.

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Читатели издания разделились во мнениях по поводу внешнего вида актрисы. «Она выглядит фантастически! Это бесспорно», «Она всегда была красивой женщиной», «Выглядит великолепно! Стареет невероятно хорошо», «Хотела бы я быть похожей на нее», «Невероятная женщина», — писали одни фанаты.

Другие юзеры, напротив, раскритиковали Стоун. «Молодая? Она сморщенная ведьма», «Не может быть, чтобы у нее не было нижней подтяжки лица, несмотря на постоянные опровержения. Ни у кого из 64-летних женщин нет такой узкой линии подбородка от природы», «Никто не может остановить старение», «Она выглядела бы лучше, если не раздевалась», «Выглядит на свой возраст», — возмущались они.

В июне Шэрон Стоун снялась в откровенном наряде для модного журнала Haute Living и порадовала фанатов. Актриса позировала перед камерой в платье, которое было оформлено шнуровкой и объемными рукавами, приподняв при этом руки над головой. На размещенной фотографии видно, что прозрачная ткань наряда просвечивает нижнее белье звезды.

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Мария Винар
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64-летняя Шэрон Стоун показала тело в бикини и вызвала споры в сети
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