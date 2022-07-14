64-летняя Шэрон Стоун показала тело в бикини и вызвала споры в сети

Daily Mail: актриса Шэрон Стоун снялась в бикини во время отдыха на яхте в Сицилии

Американская актриса Шэрон Стоун попала в объектив папарацци во время отдыха на яхте в Сицилии и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

На размещенных кадрах 64-летняя знаменитость снялась в раздельном купальнике на тонких завязках с леопардовым принтом, брюках с сине-белым рисунком и солнцезащитных очках. Позже звезда кинокартины «Основной инстинкт» надела белую рубашку и отправилась загорать на палубу морского судна. Отмечается, что на лице Стоун отсутствовал макияж, а свои волосы она зачесала назад.

Читатели издания разделились во мнениях по поводу внешнего вида актрисы. «Она выглядит фантастически! Это бесспорно», «Она всегда была красивой женщиной», «Выглядит великолепно! Стареет невероятно хорошо», «Хотела бы я быть похожей на нее», «Невероятная женщина», — писали одни фанаты.

Другие юзеры, напротив, раскритиковали Стоун. «Молодая? Она сморщенная ведьма», «Не может быть, чтобы у нее не было нижней подтяжки лица, несмотря на постоянные опровержения. Ни у кого из 64-летних женщин нет такой узкой линии подбородка от природы», «Никто не может остановить старение», «Она выглядела бы лучше, если не раздевалась», «Выглядит на свой возраст», — возмущались они.

В июне Шэрон Стоун снялась в откровенном наряде для модного журнала Haute Living и порадовала фанатов. Актриса позировала перед камерой в платье, которое было оформлено шнуровкой и объемными рукавами, приподняв при этом руки над головой. На размещенной фотографии видно, что прозрачная ткань наряда просвечивает нижнее белье звезды.