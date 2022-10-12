Россиянке с медицинским образованием запретили покидать страну из-за мобилизации

TourDom: россиянку с медицинским образованием не выпустили в Турцию из-за мобилизации

Российскую туристку из Иркутска с медицинским образованием не выпустили из страны при прохождении пограничного контроля в московском аэропорту Внуково из-за объявленной в стране частичной мобилизации. Об этом с порталом TourDom поделилась турагент россиянки.

По словам специалиста, женщина с семьей должна была улететь из Москвы в Турцию. Во время прохождения пограничного контроля россиянке вручили уведомление об ограничении на выезд из страны со ссылками на статью 21 федерального закона «О мобилизационной подготовке» и статью 15 федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Туроператор подчеркнула, что туристке запретили покидать Россию, поскольку по образованию она медик. При этом, по ее словам, в этой сфере она не проработала ни дня. «Когда ее не выпустили, семья взяла билеты домой, [россиянка] сбегала в военкомат, взяла справку, что никакого запрета на выезд нет, — добавила специалист. — Потом туристы улетели в Сочи».

Таким образом, уже из адлерского аэропорта россияне отправилась в Анталью. Отмечается, что туристы потеряли несколько дней отдыха и потратили дополнительные средства на перелеты. По возвращении на родину семья планирует обратиться в суд для компенсации расходов.

Ранее пограничники Пулково не пустили женщину-стоматолога на рейс в Таджикистан, сославшись на закон о частичной мобилизации. В аэропорту 37-летней жительнице Санкт-Петербурга сообщили, что она не имеет права выезжать из страны, так как имеет военный билет и звание младшего лейтенанта.