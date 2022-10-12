Взрывное устройство сработало у входа на центральный рынок в Мелитополе

РИА Новости: взрывное устройство сработало у входа на центральный рынок в Мелитополе

Взрывное устройство сработало у входа на центральный рынок в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на улице 50 лет Победы утром 12 октября незадолго до открытия рынка.

В результате срабатывания взрывного устройства никто не пострадал, был нанесен материальный ущерб одной из торговых точек, ставни посекло осколками.

«По предварительной оценке, устройство было самодельное, малой мощности, с поражающими элементами. Террористы такими провокациями продолжают попытки запугать население города», — сообщил один из сотрудников полиции.

На месте работают криминалисты и кинологи с собаками, производится досмотр и опрос свидетелей.

Ранее в Джанкое, который находится на севере Крыма, произошел взрыв. В результате ЧП пострадал ребенок. В результате взрыва в одном из домов вынесло окна и рухнули стены. Ребенок оказался ранен осколками от разрушенного здания.

