Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Взрывное устройство сработало у входа на центральный рынок в Мелитополе

РИА Новости: взрывное устройство сработало у входа на центральный рынок в Мелитополе
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Pixabay

Взрывное устройство сработало у входа на центральный рынок в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на улице 50 лет Победы утром 12 октября незадолго до открытия рынка.

В результате срабатывания взрывного устройства никто не пострадал, был нанесен материальный ущерб одной из торговых точек, ставни посекло осколками.

«По предварительной оценке, устройство было самодельное, малой мощности, с поражающими элементами. Террористы такими провокациями продолжают попытки запугать население города», — сообщил один из сотрудников полиции.

На месте работают криминалисты и кинологи с собаками, производится досмотр и опрос свидетелей.

Ранее в Джанкое, который находится на севере Крыма, произошел взрыв. В результате ЧП пострадал ребенок. В результате взрыва в одном из домов вынесло окна и рухнули стены. Ребенок оказался ранен осколками от разрушенного здания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ за подготовку теракта с ПЗРК «Игла»
В Эстонии призвали не пугаться предостережений России о «красных линиях»
В Запорожской области пойман пособник ВСУ за передачу данных о российской армии
США и Японии не хватило снарядов на учения с HIMARS
Marvel приостановила съемки фильма «Блэйд» после ухода режиссера
Стала известна позиция организаторов Australian Open по допуску россиян
В России удвоилось число вакансий на удаленке
В Госдуме рассказали о случаях дезертирства мобилизованных
Собянин рассказал о дополнительной финансовой поддержке мобилизированных
Вблизи черных дыр обнаружили предшественников жизни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.