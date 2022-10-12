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15:28, 12 октября 2022Силовые структуры

Мигранту из Таджикистана предъявили обвинение в насилии над тремя россиянками

В Петербурге мигранта обвинили в сексуальном насилии над тремя женщинами из соседних домов

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 37-летнему мигранту из Таджикистана предъявили обвинение в сексуальном насилии над тремя жительницами соседних домов. Об этом в среду, 12 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в ночь с 7 на 8 октября иностранец сначала надругался над женщиной возле второго корпуса дома №34 на Октябрьской набережной, затем пристал ко второй женщине возле третьего корпуса того же дома, а после зашел в подъезд четвертого корпуса и в лифте совершил иные действия сексуального характера в отношении третьей потерпевшей.

Отмечается, что все три россиянки проживали в одном жилом комплексе.

Сотрудники СКР продолжают расследование дела.

21 июля сообщалось, что в Москве молодого человека задержали за сексуальное насилие над двумя женщинами в парке.

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Елизавета Новикова
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