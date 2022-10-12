Россиянин предстанет перед судом за убийство семьи и нападение на отдел полиции

Мужчина, убивший семью и напавший на отдел полиции под Воронежем, предстанет перед судом

В Воронежский областной суд поступило уголовное дело местного жителя Виктора Мирского, обвиняемого в убийстве семьи фермеров и вооруженном нападении на отдел полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина предстанет перед судом за убийство трех человек, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и поджог отдела полиции. Отмечается, что Мирской ходатайствовал о рассмотрении дела с участием присяжных. Суд рассмотрит просьбу россиянина на предварительном слушании.

По данным следствия, 16 сентября 2021 года Мирской в ходе бытового конфликта совершил тройное убийство в селе Волчанское. С фермершей и ее детьми он расправился из-за коровы. Мужчина решил отомстить и застрелить их потому, что они не сдержали свое обещание и пустили животное на мясо.

После убийства семьи он прибыл к ОМВД по Лискинскому району и подорвал входную дверь, ранив сотрудника. При задержании Мирской оказал сопротивление и был ранен. В больнице он впал в кому, из которой вышел через две недели. Тогда же ему было предъявлено обвинение.