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17:58, 12 октября 2022Из жизни

Веганка сделала поселившихся в ее доме мышей своими домашними питомцами

В Великобритании веганку оштрафовали за то, что она не захотела травить домовых мышей

Фото: Sandy Millar / Unsplash

73-летняя веганка Маргарет Манзони из деревни Сейнт-Осайт, Великобритания, не захотела травить поселившихся в ее доме мышей и сделала их своими домашними питомцами. Об этом сообщает Metro.

Соседи Манзони, беспокоившиеся, что грызуны проникнут и в их дома, обратились в службу охраны окружающей среды. В результате женщина получила уведомление с требованием «прекратить кормить птиц, очистить заросший сад и вызвать специалистов по борьбе с вредителями». Несмотря на это, она не стала бороться с домовыми мышами, утверждая, что это противоречит ее «нравственным» убеждениям.

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За игнорирование предупреждение окружной совет оштрафовал Манзони на 1,5 тысячи фунтов стерлингов (105 тысяч рублей). Кроме того, ей придется дополнительно выплатить 2,4 тысячи фунтов стерлингов (169 тысяч рублей) для компенсации издержек.

Ранее сообщалось, что таксидермист Джек Девани из английского города Плимут рассказал о своем новом произведении — пенале и точилке для карандашей, которые он изготовил из мертвой крысы. Первой работой Девани было чучело мыши, которое он сделал, чтобы впечатлить свою девушку.

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Алиса Удовик
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