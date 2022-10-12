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16:10, 12 октября 2022Мир

Тайвань отказался от продукции Илона Маска

Министерство обороны Тайваня отказалось покупать Tesla после интервью Илона Маска

Фото: Patrick Pleul / AP

Министерство обороны Тайваня решило не покупать электромобили Tesla после интервью основателя компании и миллиардера Илона Маска Financial Times, сообщает Taiwan News.

По словам военных чиновников непризнанного государства, такое решение приняли, исходя из соображений экологии. Сейчас министерство обороны Тайваня использует семь машин Tesla «для обычных административных дел».

«Военные заявили, что их решение о покупке электромобилей было основано на экологической политике правительства, однако в будущем приобретать электрокары Tesla не планируется», — передает Taiwan News.

Ранее Маск заявил, что конфликт за Тайвань неизбежен и он очень дорого обойдется мировой экономике. Бизнесмен предложил решение этого вопроса — сделать Тайвань специальной административной зоной Китая по примеру Гонконга.

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