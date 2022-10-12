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«Наблюдателей» стран G7 предупредили о последствиях отправки на Украину

РИА Новости: «наблюдатели» G7 станут законными целями в случае отправки на Украину

Фото: Ukraine Presidency/ Globallookpress.com

«Наблюдатели» стран Группы семи (G7) станут законными военными целями в случае принятия предложения президента Украины Владимира Зеленского и отправки их на территорию страны. Об этом предупредил источник в Москве, сообщает РИА Новости.

«Это окончательно закрепит их в статусе стороны конфликта и сделает так называемых наблюдателей законными военными целями», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что страны G7 уже участвуют в конфликте, передавая Киеву оружие, данные разведки и ориентировки по ведению боевых действий, тренируют украинских военнослужащих.

Ранее, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский предложил поставить наблюдателей на границу с Белоруссией. Он подчеркнул, что формат размещения могут проработать украинские дипломаты.

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Марина Совина
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