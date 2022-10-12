Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:00, 12 октября 2022Бывший СССР

В Литве раскритиковали президента за слова о немецкой армии

LRT: президента Литвы раскритиковали за сравнение немецкой армии с меркантильной девушкой
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Президента Литвы Гитанаса Науседу раскритиковали за сравнение немецкой армии с меркантильной девушкой. Об этом сообщает портал LRT.

«Немецкая армия — это не девушка, которую можно пригласить провести хороший вечер у озера под открытым небом. Это серьезная армия, которой нужно предложить брачный договор, который четко продиктует обязательства Литвы, что мы и сделаем», — сказал литовский лидер.

В издании отметили, что этими словами Науседа вызвал осуждение со стороны правозащитников, которые посчитали его высказывания проявлением «типичного сексизма». Эксперт из Центра развития равных возможностей Маргарита Янкаускайте призвала главу государства использовать другие метафоры, чтобы не обесценивать женщин.

Материалы по теме:
«Ядерное оружие не решит наши проблемы» Чем грозит миру новая гонка вооружений и какой будет война будущего?
«Ядерное оружие не решит наши проблемы»Чем грозит миру новая гонка вооружений и какой будет война будущего?
6 октября 2022
Новые порядки. США перестали быть мировым лидером. Как Россия и Китай борются с Западом за мировое господство?
Новые порядки.США перестали быть мировым лидером. Как Россия и Китай борются с Западом за мировое господство?
7 октября 2022

«Президент страны не должен позволять себе такие высказывания. Грустно, что Литва продолжает следовать плохим традициям: раньше у нас был премьер, который говорил, что женщины должны украшать кабинет, а теперь президент, который позволяет себе такие шутки», — посетовала она.

Кроме того, глава управления по правам человека страны Юрате Юшкайте указала на то, что подобные сексистские высказывания свойственны также депутатам Сейма. По ее словам, такие заявления формируют негативный образ Литвы, что может пагубно сказаться на мотивации к защите государства.

Ранее сообщалось, что бундесвер решил перебросить более сотни солдат и военную технику в Литву для усиления восточного фланга НАТО. Отмечалось, что немецкие военнослужащие уже прошли боевую подготовку по боевым действиям высокой интенсивности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
ВСУ впервые ударили по Белгородской области американскими ракетами HARM
Рыбаки поймали самую большую рыбу в истории Уэльса
Прижимавшийся к попутчице весь перелет пассажир самолета был обруган в сети
YouTube заморозил канал Артемия Лебедева
Бывший российский полицейский пойдет под суд за мошенничество с трудоустройством
Роза Сябитова раскрыла подробности личной жизни
Экстремально токсичную свалку обнаружили в российском регионе
Российский суд дал 19,5 года иностранцу за убийство брата и товарища после ссоры
Глава «Газпрома» ответил песней на идею установить потолок цен на газ
Минобороны поставили боеприпасы для создания завес
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.