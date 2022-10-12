В Литве раскритиковали президента за слова о немецкой армии

LRT: президента Литвы раскритиковали за сравнение немецкой армии с меркантильной девушкой

Президента Литвы Гитанаса Науседу раскритиковали за сравнение немецкой армии с меркантильной девушкой. Об этом сообщает портал LRT.

«Немецкая армия — это не девушка, которую можно пригласить провести хороший вечер у озера под открытым небом. Это серьезная армия, которой нужно предложить брачный договор, который четко продиктует обязательства Литвы, что мы и сделаем», — сказал литовский лидер.

В издании отметили, что этими словами Науседа вызвал осуждение со стороны правозащитников, которые посчитали его высказывания проявлением «типичного сексизма». Эксперт из Центра развития равных возможностей Маргарита Янкаускайте призвала главу государства использовать другие метафоры, чтобы не обесценивать женщин.

«Президент страны не должен позволять себе такие высказывания. Грустно, что Литва продолжает следовать плохим традициям: раньше у нас был премьер, который говорил, что женщины должны украшать кабинет, а теперь президент, который позволяет себе такие шутки», — посетовала она.

Кроме того, глава управления по правам человека страны Юрате Юшкайте указала на то, что подобные сексистские высказывания свойственны также депутатам Сейма. По ее словам, такие заявления формируют негативный образ Литвы, что может пагубно сказаться на мотивации к защите государства.

Ранее сообщалось, что бундесвер решил перебросить более сотни солдат и военную технику в Литву для усиления восточного фланга НАТО. Отмечалось, что немецкие военнослужащие уже прошли боевую подготовку по боевым действиям высокой интенсивности.