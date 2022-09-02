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Германия перебросит более сотни военных в Литву

Bild: Бундесвер перебросит более сотни солдат и военную технику в Литву 3 сентября

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Бундесвер 3 сентября перебросит более сотни солдат и военную технику в Литву для усиления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на представителя 41-й танковой гренадерской бригады.

Военнослужащих и технику из Германии доставят кораблем в литовскую Клайпеду. Сообщается, что бойцы уже прошли подготовку по «боевым действиям высокой интенсивности в интересах национальной обороны и обороны альянса».

Ранее стало известно, что США планируют перебросить в Европу военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США в рамках укрепления восточного фланга НАТО. Численность подразделений составит около 2400 военнослужащих. Их разместят на территории баз в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.

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Алевтина Запольская
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