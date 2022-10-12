Берлин оказался под угрозой лишиться половины фонарей из-за нехватки российского газа

Столица Германии — Берлин — оказалась под угрозой лишиться половины своих старинных газовых фонарей на фоне сокращения поставок российского газа. Об этом сообщил Bloomberg.

Всего в Берлине есть около 43 тысяч фонарей, из которых около 23 тысяч — газовые — расположены преимущественно в западной части города. Каждый из старинных фонарей потребляет столько же газа, сколько домохозяйство, состоящее из одного человека. При этом около тысячи фонарей работают круглосуточно.

Местные власти несколько раз пытались отказаться от неэкологичного и дорогого способа освещения улиц и предлагали заменить его на светодиодные, галогенные или натриевые лампы. Однако благодаря культурной ценности и теплому свету газовые фонари по-прежнему оставались на своих местах. В нынешних условиях проблема встала гораздо острее. «В связи с надвигающейся нехваткой газа и угрозой отключения электроэнергии Берлин должен экономить как можно больше энергии», — отметила представитель Социал-демократической партии Нина Лерх.

Некоторые сторонники сохранения газовых фонарей предложили временно прекратить подачу газа до тех пор, пока его запасы не восстановятся, а на это время прикрепить к конструкциям светодиоды, работающие на солнечных батареях. Другой вариант, который они предложили, — сэкономить миллионы кубометров газа за счет того, что освещение фонарями станет более тусклым. Представитель партии «Зеленые» Бенедикт Люкс, выступающий за отказ от газовых фонарей, напомнил, что затраты на работу и техническое обслуживание фонарей с современными лампами составляют менее 10 процентов от тех средств, которые приходится отдавать за обеспечение работы газовых фонарей.

С февраля 2022 года импорт энергоносителей из России в Германию значительно сократился. Через некоторое время западное государство столкнулось с резким ростом цен на газ, электроэнергию и бензин. В результате в Берлине пришлось отключить освещение Бранденбургских ворот, Кафедрального собора и Колонны Победы.

В сентябре стало известно о том, что немецкие экологи призвали отказаться от иллюминации на Рождество ради экономии энергии. Активисты из организации Deutsche Umwelthilfe пришли к выводу, что электрические гирлянды в частном секторе потребляют более 600 киловатт-часов в год — такое же количество энергии требуется городу среднего размера с населением около 400 тысяч человек.