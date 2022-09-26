Германию призвали отказаться от иллюминации на Рождество

Экологи Германии призвали отказаться от иллюминации на Рождество ради экономии энергии

Власти и жителей Германии призвали отказаться от иллюминации на Рождество ради экономии энергии. Экологическая организация Deutsche Umwelthilfe отметила, что праздничные огни сжигают слишком много электричества, передает газета Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По словам руководителя организации Юргена Реша, электрические гирлянды в частном секторе потребляют более 600 киловатт-часов в год. Такое же количество энергии требуется городу среднего размера с населением около 400 тысяч человек.

Реш отметил, что осознанный отказ от иллюминации даст гражданам чувство солидарности и сделает Рождественские праздники особенными. Чтобы не отказываться от традиции полностью, экологи предложили оставить в каждом городе по одному крашенному гирляндами дереву.

В мае сообщалось, что с начала 2021 года для Германии в четыре раза выросли оптовые цены на электроэнергию, а на газ — почти в пять раз. На данный момент граждане страны платят за эти ресурсы в два раза больше, чем в 2021 году. Также повысились затраты поставщиков на закупки.