Одну категорию россиян предложили освободить от налога на недвижимость

В Госдуме предложили освободить обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ

Обманутых дольщиков в России предложили освободить от уплаты НДФЛ. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, пишет «Российская газета».

Речь идет об отмене налога с недвижимости, получаемой в случае банкротства или несостоятельности застройщика. Как пояснил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, на федеральном уровне этот вопрос уже решен, предстоит сделать то же самое на региональном.

К разработке подобных мер парламентариев подтолкнули обращения подмосковных дольщиков, от которых потребовали уплаты налога, хотя они еще не получили жилье на замену. Правительство одобрило инициативу с условием, что налоговая льгота будет применяться в случае получения возмещения при отсутствии у участника долевого строительства права на возмещение, предусмотренного федеральным законом.

Ранее россиян с двумя и более детьми захотели освободить от налога НДФЛ при продаже земельного участка и расположенных на нем построек. Согласно законопроекту, полученные при продаже участка деньги должны быть потрачены в том же году на покупку другой недвижимости и не могут быть направлены на предпринимательскую деятельность.