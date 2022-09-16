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Одну категорию россиян захотели освободить от налога при продаже земли

Семьи с двумя и более детьми захотели освободить от налога при продаже земельного участка

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Госдуме захотели освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже земельного участка и расположенных на нем построек одну категорию россиян — семьи с двумя и более детьми. Об этом сообщает РБК.

Законопроект разработали председатель комитета Госдумы Василий Пискарев и член комитета по энергетике Григорий Шилкин. Освободить от налога предложили те семьи, в которых дети не достигли 18 лет или 24 лет при условии, что они учатся по очной форме обучения.

Согласно законопроекту, полученные при продаже участка деньги должны быть потрачены в том же году на покупку другой недвижимости и не могут быть направлены на предпринимательскую деятельность. На данный момент подобное правило действует только при продаже квартиры или дома.

Ранее в России захотели освободить от подоходного налога часть арендодателей, которые сдают квартиры иногородним студентам очной формы обучения. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов.

Нина Ташевская
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