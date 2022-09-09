В России захотели освободить от налога часть арендодателей

В Госдуме предложили освободить от налога арендодателей, сдающих квартиры студентам

В России захотели освободить от подоходного налога часть арендодателей, которые сдают квартиры иногородним студентам очной формы обучения. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов, с копией его письма на имя главы Минфина Антона Силуанова ознакомились в RT.

По словам парламентария, поиск жилья — ключевая проблема для иногородних студентов. Однако многие собственники жилья скептически относятся к такой категории квартирантов и предпочитают сдавать недвижимость гражданам со стабильным заработком. При этом независимо от того, кому владелец сдает жилье, он должен уплатить 13 процентов налога с такого дохода.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения налоговой льготы — освободить собственников жилых помещений от НДФЛ с дохода, полученного от сдачи жилья в аренду, если арендаторами выступают иногородние граждане, получающие образование в высших и средних специальных учебных заведениях по программам очного обучения», — заявил Власов.

Ранее в России захотели снизить налог от сдачи в аренду апартаментов. Сейчас собственники апартаментов должны зарегистрировать ИП или ООО и платить шесть процентов от поступлений, если речь идет об упрощенной системе налогообложения. Минфин и ФНС планируют позволить таким гражданам оформлять статус самозанятого и возвращать в бюджет четыре процента от дохода.