Россиянам напомнили о праве получить вычет от покупки недвижимости

Юрист Спиридонова заявила о праве на вычет от покупки недвижимости до 650 тысяч рублей

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила, что у граждан страны есть право однажды в жизни получить возврат налогов на сумму в 650 тысяч рублей, сообщает агентство «Прайм».

Специалист напомнила, что налоговый имущественный вычет, который полагается при покупке, строительстве, продаже недвижимости и при погашении ипотеки, возможно офррмить на протяжении календарного года через работодателя или в отделении налоговой.

«Для этого нужно обратиться к работодателю с письменным заявлением (при подтверждении права на вычет налоговым органом), а в налоговый орган — с налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ. Неиспользованный остаток вычета может быть перенесен», —объяснила юрист.

Максимально при покупке жилья можно получить 260 тысяч рублей, еще до 390 тысяч рублей полагаются при оформлении вычета за проценты по ипотеке. Право на эти процедуры россиянин получает с момента регистрации права собственности в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Ранее сообщалось, что в России начали расти ставки по кредитам. Так, с 29 сентября по 6 октября средняя ставка выросла на 1,3 процентного пункта, до 19,3 процента годовых.