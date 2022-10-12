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18:55, 12 октября 2022Россия

Следующим из Крыма большегрузам рекомендовали ехать через новые регионы

Следующим из Крыма большегрузным автомобилям рекомендовали ехать через новые регионы
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Кадр: пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

Чтобы избежать трехдневных пробок на паром через Керченский пролив, большегрузным автомобилям рекомендуется ехать на материковую часть России по альтернативному маршруту через новые регионы, который занимает около семи часов. Об этом в среду, 12 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс республики.

Уточняется, что водители могут выехать по предложенному маршруту как самостоятельно, так и в составе колонны, сопровождаемой сотрудниками ГИБДД, которая формируется в Керчи у старого аэропорта и в селе Столбовое Джанкойского района.

«Колонна формируется до четырех утра ежедневно. Для проезда через административную границу Республики Крым в составе сводной колонны необходимо прибыть в село Столбовое не позднее 06:00», — пояснили в ведомстве.

Движение большегрузных автомобилей по Крымскому мосту, соединяющему полуостров с Краснодарским краем, временно ограничено из-за теракта, произошедшего 8 октября. Взорвавшаяся фура разрушила несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. В тот же день движение легковых автомобилей восстановили, а еще через несколько часов запустили и железнодорожный транспорт.

В результате теракта по последним данным погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Игорь Дмитров
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