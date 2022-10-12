В ЛНР заявили об успешной обороне республики

Подполковник Марочко рассказал о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону региона

Неся большие потери, части Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются прорвать оборону российской армии в Луганской народной республике, но безуспешно, заявил подполковник Андрей Марочко в эфире Первого канала.

По его словам, линия фронта подвергается интенсивным обстрелам, продолжаются активные боевые действия.

«Противник, несмотря на потери в живой силе и технике, пытается прорвать нашу линию обороны. Можно сказать, на некоторых участках горячо, но наши военнослужащие справляются», — сказал Марочко.

Ранее ВСУ обстреляли Белгородский район одноименной области. «Снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия», — сообщил губернатор.