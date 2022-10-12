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15:09, 12 октября 2022Экономика

Турция ответила на предложение Путина о газовом хабе для Европы

Минэнерго Турции заявило о готовности обсудить предложение Путина о газовом хабе
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: BTA Georgy Genchev / AP

Предложение президента России Владимира Путина о газовом хабе новое и требует обсуждения. Об этом заявили в Минэнерго Турции, пишет РИА Новости.

Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», заявил, что утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» Россия могла бы переместить в регион Черного моря, сформировав хаб для поставок голубого топлива европейским партнерам через «Турецкий поток».

Он напомнил, что Москва поставляет газ в Турцию по морским газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». По мнению российского лидера, в этом направлении высокий уровень целесообразности и безопасности поставок газа.

Россия имеет четыре основных маршрута поставок газа в Европу. Помимо «Турецкого потока» это газопровод «Ямал-Европа» через территорию Польши (поставки по нему полностью остановлены), украинская газотранспортная система (ГТС), возможности которой на фоне конфликта ограничены, и газопровод «Северный поток», где 26 сентября произошли взрывы.

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Варвара Кошечкина
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