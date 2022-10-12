Кремль оценил отношения с претендентом на роль посредника между Москвой и Киевом

Песков заявил о теплых и конструктивных отношениях президентов России и ОАЭ

У президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейд Аль Нахайяна, заявившего ранее о готовности выступить в роли посредника между Москвой и Киевом, сложились очень конструктивные, теплые и деловые отношения. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Он также сообщил, что Эмираты играют важную роль в процессе обмена пленными между Россией и Украиной. «Президент Эмиратов информировал президента России о позиции украинской стороны по ряду вопросов, и, собственно, с российской стороны было подчеркнуто, что мы заинтересованы в продолжении посреднических усилий Абу-Даби вот в этих делах», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече с российским коллегой Путиным в Санкт-Петербурге выразил готовность страны стать посредником в мирных переговорах между Москвой и Киевом. Также отмечается, что лидеры двух стран заявили о готовности продолжать укреплять межгосударственные отношения и усиливать сотрудничество.

«В ходе встречи его высочество (президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян — прим. "Ленты.ру") затронул тему возможности продолжения диалога между Россией и Украиной, а президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в продолжении эмиратских посреднических усилий», — заявило эмиратское издание.

