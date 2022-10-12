Россиянка отправилась на две недели в Европу и подсчитала расходы

Автор блога «Дотошный турист» потратила на поездку в Париж и Рим 130 тысяч рублей

Российская тревел-блогерша отдохнула в сентябре в Париже и Риме и подсчитала, во сколько ей обошлась двухнедельная поездка. Расчетами она поделилась в личном блоге «Дотошный турист» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница раскрыла, что итоговая сумма отпуска «под ключ» со всеми незначительными расходами составила примерно 1980 евро на человека (130 тысяч рублей по курсу в сентябре). Автор блога уточнила, что отправилась в Европу с наличными евро, купив их по курсу 65,5 рубля. Россиянка добиралась до Парижа через Хельсинки, куда приехала на автобусе из Санкт-Петербурга. Из Парижа она улетела в Рим, а после также самолетом вернулась в столицу Финляндии, где снова села на автобус и приехала в Россию.

«Итого — 595 евро на человека все перелеты. Трансфер из Петербурга в Хельсинки и обратный автобус обошлись в общей сумме в 10 тысяч рублей на человека», — рассказала о тратах туристка.

В Хельсинки две ночи (до и после отпуска) россиянка жила бесплатно у друзей, три ночи в отеле в Париже обошлись в 485 евро (32 тысячи рублей) на одного, восемь ночей в Риме — в 720 евро (47,5 тысячи рублей). На все передвижения на общественном транспорте (метро, шаттлы в и из аэропорта, автобусы, трамваи и поезда) туристка потратила 92 евро (6,1 тысячи рублей). На развлечения ушло еще 60 (четыре тысячи рублей), на полезные покупки домой (в том числе и из Финляндии) — 150 евро (10 тысяч рублей).

«Скажу так: мы не сильно заморачивались с ценами. По мишленовским ресторанам не ходили, но и нарезку и булку вместо ужина в целях экономии тоже не брали. Завтраки у нас везде были в отеле, потому днем — перекус на ходу, мороженко и вечерний ужин. В Париже у нас в день в среднем получалось около 50 евро (3,3 тысячи рублей) в день на двоих, в Риме побольше — в среднем около 70 евро (4,6 тысячи рублей)», — подсчитала расходы на питание путешественница.

Блогерша подытожила, что в поездке не особо ограничивала себя в средствах и получившуюся сумму считает «вполне адекватной для текущей ситуации и двух недель отпуска в Европе».

В сентябре эта же путешественница рассказала, что в Европе не стали хуже относиться к русским из-за ситуации на Украине. Девушка призналась, что во время отдыха в Италии ни разу не столкнулась с негативным отношением со стороны местных жителей или других туристов.