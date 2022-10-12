Мужчина купил машину у друга и сделал неприятное открытие

Пользователь Reddit купил у друга минивэн и обнаружил в нем пауков вида черная вдова

Пользователь Reddit под ником SoNotCool рассказал, что приобрел у друга машину и вскоре сделал неприятное открытие. Пост мужчины стал популярным и собрал больше трех тысяч комментариев.

«Несколько недель назад купил у друга минивэн. В нем постоянно появлялась паутина, так что решил обработать его средством от насекомых. Обнаружил их», — написал SoNotCool. Он опубликовал фотографии, на которых были изображены несколько мертвых пауков и один таракан.

В комментариях большинство пользователей выразили уверенность, что на снимке присутствуют несколько самок вида черная вдова, чей яд опасен для человека. «Настало время сжечь этот *** [чертов] фургон и сократить число друзей», «Возможно, твой друг пытался от тебя избавиться», — пошутили юзеры.

Многие пользователи также сочли, что в автомобиле могли остаться выжившие пауки, так как черная вдова обычно прячется в укромных местах. Они порекомендовали SoNotCool повторно обработать машину или обратиться за профессиональной помощью. Вместе с тем один из юзеров указал, что мужчина мог бы продать живых пауков, так как черные вдовы популярны у некоторых фанатов членистоногих.

Ранее пользовательница TikTok из Австралии сняла на видео большого паука, которого обнаружила под ободком унитаза. Девушка призналась, что заметила членистоногое только после того, как встала и спустила воду.