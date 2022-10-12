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23:44, 12 октября 2022Мир

Макрон заявил об обязанности Украины начать переговоры с Россией

Президент Франции Макрон заявил, что Украина будет обязана начать переговоры с Россией
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Украина в будущем будет обязана начать переговоры с Россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу France 2.

По словам Макрона, в определенный момент станет необходимо, чтобы все стороны вернулись к переговорам. Он подчеркнул, что это «будет в интересах и Украины, и России». «Украина будет просто обязана это сделать», — подчеркнул он, комментируя нежелание Киева начинать переговоры.

В ходе этой же беседы Макрон призвал российского лидера Владимира Путина вернуться за стол переговоров по Украине. Он добавил, что Франция не хочет новой мировой войны.

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Марина Совина
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