Макрон заявил об обязанности Украины начать переговоры с Россией

Президент Франции Макрон заявил, что Украина будет обязана начать переговоры с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Украина в будущем будет обязана начать переговоры с Россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу France 2.

По словам Макрона, в определенный момент станет необходимо, чтобы все стороны вернулись к переговорам. Он подчеркнул, что это «будет в интересах и Украины, и России». «Украина будет просто обязана это сделать», — подчеркнул он, комментируя нежелание Киева начинать переговоры.

В ходе этой же беседы Макрон призвал российского лидера Владимира Путина вернуться за стол переговоров по Украине. Он добавил, что Франция не хочет новой мировой войны.