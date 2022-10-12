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23:28, 12 октября 2022Мир

Макрон призвал Путина вернуться за стол переговоров по Украине

Президент Франции Макрон призвал Владимира Путина вернуться за стол переговоров по Украине
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина вернуться за стол переговоров по Украине в ходе интервью телеканалу France 2.

«Владимир Путин должен прекратить войну, уважать территориальную целостность Украины и вернуться за стол переговоров», — сказал французский президент. Он добавил, что Франция не хочет новой мировой войны.

В сентябре Эммануэль Макрон отметил положительные стороны сохранения контактов с Москвой. По словам французского лидера, уважительный диалог с Россией полезен и позволяет добиваться результатов. В качестве примера политик привел организацию миссии международных экспертов на Запорожскую АЭС.

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Марина Совина
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