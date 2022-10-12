Макрон призвал Путина вернуться за стол переговоров по Украине

Президент Франции Макрон призвал Владимира Путина вернуться за стол переговоров по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина вернуться за стол переговоров по Украине в ходе интервью телеканалу France 2.

«Владимир Путин должен прекратить войну, уважать территориальную целостность Украины и вернуться за стол переговоров», — сказал французский президент. Он добавил, что Франция не хочет новой мировой войны.

В сентябре Эммануэль Макрон отметил положительные стороны сохранения контактов с Москвой. По словам французского лидера, уважительный диалог с Россией полезен и позволяет добиваться результатов. В качестве примера политик привел организацию миссии международных экспертов на Запорожскую АЭС.