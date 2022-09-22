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Макрон заявил о пользе уважительного диалога с Россией

Эммануэль Макрон: уважительный диалог с Россией полезен, позволяет добиваться результатов

Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил положительные стороны сохранения контактов с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам французского лидера, уважительный диалог с Россией полезен и позволяет добиваться результатов.

Ранее Макрон на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) высказался о продолжении диалога с Россией по восстановлению мира на Украине. «Франция ... упрямо продолжит добиваться мира [на Украине]. В этом наша позиция ясна, и именно на благо этой позиции я вел диалог с Россией еще до начала войны, [вел его] на протяжении прошлого месяца и продолжу его вести», — сказал он.

Марина Совина
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