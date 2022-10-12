Россиянин в отделении ПФР облил женщину бензином и поджег

Ставропольский губернатор Владимиров заявил, что мужчина поджег женщину в отделении ПФР

В Минеральных Водах неизвестный пришел в здание Пенсионного фонда России (ПФР), облил его начальницу бензином и поджег. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале.

После нападения женщина осталась жива, ее госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Они выясняют причины подобного поведения мужчины.

Губернатор пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей. Других подробностей о случившемся пока нет.

Ранее в Астраханской области мужчина от обиды на супругу поджег дом, в котором, кроме нее, находились их общие дети. Его жена вовремя заметила пожар и вместе с детьми начала тушить его.