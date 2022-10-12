Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:41, 12 октября 2022Россия

Россиянин в отделении ПФР облил женщину бензином и поджег

Ставропольский губернатор Владимиров заявил, что мужчина поджег женщину в отделении ПФР

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Минеральных Водах неизвестный пришел в здание Пенсионного фонда России (ПФР), облил его начальницу бензином и поджег. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале.

После нападения женщина осталась жива, ее госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Они выясняют причины подобного поведения мужчины.

Губернатор пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей. Других подробностей о случившемся пока нет.

Ранее в Астраханской области мужчина от обиды на супругу поджег дом, в котором, кроме нее, находились их общие дети. Его жена вовремя заметила пожар и вместе с детьми начала тушить его.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
ВСУ впервые ударили по Белгородской области американскими ракетами HARM
Рыбаки поймали самую большую рыбу в истории Уэльса
Прижимавшийся к попутчице весь перелет пассажир самолета был обруган в сети
YouTube заморозил канал Артемия Лебедева
Бывший российский полицейский пойдет под суд за мошенничество с трудоустройством
Роза Сябитова раскрыла подробности личной жизни
Экстремально токсичную свалку обнаружили в российском регионе
Российский суд дал 19,5 года иностранцу за убийство брата и товарища после ссоры
Глава «Газпрома» ответил песней на идею установить потолок цен на газ
Минобороны поставили боеприпасы для создания завес
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.