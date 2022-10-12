Схема получения средств из бюджета россиянами за рубежом изменится

РБК: власти разработали новый механизм бюджетных выплат за рубеж

Граждане, получающие средства российского бюджета за рубежом, из-за санкций могут перейти на новую схему получения оплаты. Деньги станут поступать на счета в иностранных банках через рублевые корсчета в российских банках (в том числе и неподсанкционных), пишет РБК со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на следующий год.

Переводить бюджетные средства планируется и в «дружественных» иностранных валютах, когда это возможно. Деньги по новой разработанной схеме будут получать посольства, консульства, торгпредства и другие российские представительства. Изменить механизм оплаты власти решили «в условиях недружественных действий иностранных государств».

Закупки в интересах российских заграничных учреждений теперь будут осуществляться в рублях на территории России и в странах, где возможны расчеты в рублях, пояснили в МИД.

28 февраля Минфин США запретил осуществлять операции с российским ЦБ, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Минфином России. Американские санкции против ЦБ и ФНБ лишают их доступа к активам в США или номинированным в долларах.