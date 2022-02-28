Минфин США запретил операции с Банком России

Минфин США запретил осуществлять операции с российским Центробанком, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Минфином России, сообщается на сайте американского ведомства.

Американские санкции против ЦБ и ФНБ лишают их доступа к активам в США или номинированным в долларах. Список российских банков для отключения от SWIFT еще прорабатывается, отметили в Минфине. Также США ввели санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева.

Ранее американская сторона решила ввести санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, а также ряда других членов Совбеза России.

Совет директоров Банка России поднял ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20 процентов годовых. Такой шаг регулятор объяснил кардинальным изменением внешних условий. ЦБ рассчитывает, что это позволит защитить сбережения граждан от обесценения и поддержит финансовую и ценовую стабильность.