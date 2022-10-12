Описан порядок действий мобилизованного при наличии основания для отсрочки

«Объясняем.рф»: если призванный IT-специалист не оформил отсрочку, это делается по почте

Если IT-специалист имеет основание для отсрочки, но не успел подать заявку на бронь и был мобилизован, он может подать заявку на предоставление отсрочки. Порядок действий описан на портале «Объясняем.рф».

«Если ИТ-специалист уже находится в воинской части, он или его представитель может отправить заявку на предоставление отсрочки по адресу help@digital.gov.ru. Тема письма должна выглядеть так: "Фамилия сотрудника – Название компании – Воинская часть"», — говорится на портале.

Там уточняется, что к письму надо приложить полный пакет документов для отсрочки, а также квалифицированную электронную подпись генерального директора и форму подтверждения от работодателя. Сообщение передадут в Генштаб, где его рассмотрят в кратчайшее время.

Если проблема не будет решена, необходимо отправить повторное письмо на другой почтовый ящик — sos@digital.gov.ru — с указанием всех данных и приложенными необходимыми документами.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу поручил Генштабу довести до военных комиссариатов и призывных комиссий разъяснения по порядку предоставления отсрочек от частичной мобилизации. Отсрочка, по его словам, прежде всего касается тех, кто учится на очной и очно-заочной форме обучения среднего и высшего профессионального образования впервые.